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Очередь у Крымского моста выросла в два раза

СИМФЕРОПОЛЬ, 24 июн — РИА Новости Крым. Перед досмотровыми пунктами у Крымского моста продолжает расти очередь из автомобилей с обеих сторон. Об этом сообщается в Telegram-канале оперативной информации о ситуации на транспортном переходе через Керченский пролив.

Источник: РИА "Новости"

«По данным на 11:00 в очереди со стороны Тамани находится 250 транспортных средств. Время ожидания около часа. Со стороны Керчи проезда ожидают 60 автомобилей», — сказано в сообщении.

Утром у досмотровых пунктов со стороны Тамани находились 132 машины, проезд со стороны Керчи был свободен.

Движение по Крымскому мосту в настоящее время разрешено автомобилям массой до 3,5 тонн. Также добраться из Крыма на материк и обратно можно по сухопутному маршруту через новые регионы России — ДНР, Запорожскую и Херсонскую области. Протяженность маршрута — 387 км. Ориентировочное время в пути составляет семь часов.

Керченская паромная переправа работает в штатном режиме. В приоритетном порядке переправляются грузовики с продуктами питания и товарами первой необходимости. В рамках проведения мероприятий по антитеррористической защищенности Керченская переправа работает в светлое время суток.