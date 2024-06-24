Очередь у Крымского моста выросла в два раза

«По данным на 11:00 в очереди со стороны Тамани находится 250 транспортных средств. Время ожидания около часа. Со стороны Керчи проезда ожидают 60 автомобилей», — сказано в сообщении.
Утром у досмотровых пунктов со стороны Тамани находились 132 машины, проезд со стороны Керчи был свободен.
Движение по Крымскому мосту в настоящее время разрешено автомобилям массой до 3,5 тонн. Также добраться из Крыма на материк и обратно можно по сухопутному маршруту через новые регионы России — ДНР, Запорожскую и Херсонскую области. Протяженность маршрута — 387 км. Ориентировочное время в пути составляет семь часов.
Керченская паромная переправа работает в штатном режиме. В приоритетном порядке переправляются грузовики с продуктами питания и товарами первой необходимости. В рамках проведения мероприятий по антитеррористической защищенности Керченская переправа работает в светлое время суток.