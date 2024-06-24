В Кузбассе представили нового заместителя начальника ГУ МВД из Красноярска

На должность заместителя начальника ГУ МВД России по Кузбассу назначили полковника внутренней службы Александра Александровича Роженко, ранее возглавлявшего ФКУ «Центр хозяйственного и сервисного обеспечения ГУ МВД РФ по Красноярскому краю». Полковник будет курировать вопросы тылового обеспечения, исполнение госконтрактов и оказание госуслуг по линии органов внутренних дел.
Александр Александрович родился в п. Виноградный Краснодарского края в 1976 году. Службу в органах внутренних дел начал в 1997 году. В 2012 году окончил Омскую академию МВД России по специальности «юриспруденция».
Обладатель различных ведомственных наград (медали «За отличие в охране общественного порядка», «За отличие в службе» III, II, I степени, «За боевое содружество» и т. д.). Прошёл служебную командировку на Северном Кавказе.
В апреле проводили на заслуженный отдых экс-заместителя начальника ГУ МВД России по Кемеровской области генерал-майора внутренней службы Сергея Терехина.