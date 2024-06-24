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Автобус запустят между Кулебаками и Нижним Новгородом

Новый междугородный маршрут № 617 уже включили в реестр.

Автобус запустят между Кулебаками и Нижним Новгородом, сообщается в соцсетях новой маршрутной сети.

Новый междугородный маршрут № 617 уже включили в реестр межмуниципальных маршрутов регулярных перевозок Нижегородской области.

Автобусы будут следовать через Мухтолово и Сосновское. Когда именно их планируют запустить — не уточняется.

«Планируется объявление конкурса для определения перевозчика на данном маршруте», — говорится в сообщении.

Ранее на сайте pravda-nn.ru сообщалось о том, что автобусы могут запустить между Чистоборским и Большеорловским сельсоветом осенью.