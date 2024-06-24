Автобус запустят между Кулебаками и Нижним Новгородом, сообщается в соцсетях новой маршрутной сети.
Новый междугородный маршрут № 617 уже включили в реестр межмуниципальных маршрутов регулярных перевозок Нижегородской области.
Автобусы будут следовать через Мухтолово и Сосновское. Когда именно их планируют запустить — не уточняется.
«Планируется объявление конкурса для определения перевозчика на данном маршруте», — говорится в сообщении.
Ранее на сайте pravda-nn.ru сообщалось о том, что автобусы могут запустить между Чистоборским и Большеорловским сельсоветом осенью.