Скончался известный квнщник из НГУ Юрий Терентьев

Юрий Терентьев, известный в кругах как Терентьич, в 1983 году успешно окончил Механико-математический факультет Новосибирского государственного университета. Спустя 25 лет, в 2008 году, он защитил кандидатскую диссертацию, посвященную теоретическим и прикладным аспектам позиционирования торговой марки.
После получения образования Юрий Терентьев начал свою карьеру в рекламном бизнесе, а затем перешел на преподавательскую деятельность. В последние годы жизни он занимал должность доцента кафедры в Санкт-Петербургском государственном университете промышленных технологий и дизайна.
Коллеги Терентьева по компании «Информос» отмечали его исключительную самоорганизованность и системный подход ко всем начинаниям — от бизнеса до походов за грибами. Один из журналистов, бывший подопечным Юрия, вспоминал, как тот с юмором помог ему пережить нелегкое утро, предложив отдохнуть на последнем ряду в случае правильного ответа на музыкальный вопрос.
Редакция «Прецедента» выражает глубокие соболезнования родным и близким Юрия Терентьева.
Ранее «Прецедент» сообщал, что в Новосибирске на 90-м году жизни умер физик Илья Гинзбург.
Егор САФРОНОВ.