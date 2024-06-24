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Скончался известный квнщник из НГУ Юрий Терентьев

Ушел из жизни известный участник КВН из Новосибирского госуниверситета (НГУ) Юрий Терентьев. Об этом пишет издание «Академ.инфо».

Источник: Reuters

Юрий Терентьев, известный в кругах как Терентьич, в 1983 году успешно окончил Механико-математический факультет Новосибирского государственного университета. Спустя 25 лет, в 2008 году, он защитил кандидатскую диссертацию, посвященную теоретическим и прикладным аспектам позиционирования торговой марки.

После получения образования Юрий Терентьев начал свою карьеру в рекламном бизнесе, а затем перешел на преподавательскую деятельность. В последние годы жизни он занимал должность доцента кафедры в Санкт-Петербургском государственном университете промышленных технологий и дизайна.

Широкая общественность знала Юрия Терентьева как яркого участника капустников «Конторы братьев Дивановых» и команды КВН Новосибирского государственного университета, с которой он становился чемпионом высшей лиги.

Коллеги Терентьева по компании «Информос» отмечали его исключительную самоорганизованность и системный подход ко всем начинаниям — от бизнеса до походов за грибами. Один из журналистов, бывший подопечным Юрия, вспоминал, как тот с юмором помог ему пережить нелегкое утро, предложив отдохнуть на последнем ряду в случае правильного ответа на музыкальный вопрос.

Редакция «Прецедента» выражает глубокие соболезнования родным и близким Юрия Терентьева.

Ранее «Прецедент» сообщал, что в Новосибирске на 90-м году жизни умер физик Илья Гинзбург.

Егор САФРОНОВ.