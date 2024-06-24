Скончался известный квнщник из НГУ Юрий Терентьев

Коллеги Терентьева по компании «Информос» отмечали его исключительную самоорганизованность и системный подход ко всем начинаниям — от бизнеса до походов за грибами. Один из журналистов, бывший подопечным Юрия, вспоминал, как тот с юмором помог ему пережить нелегкое утро, предложив отдохнуть на последнем ряду в случае правильного ответа на музыкальный вопрос.