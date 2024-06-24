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В Омске 3 июля перекроют дорогу на Достоевского

На улице будет проводиться праздничное мероприятие.

Источник: Комсомольская правда

В следующую среду, 3 июля, улицу Достоевского в центре Омске перекроют на несколько часов. Там будет проходить праздничное мероприятие, приуроченное к 88-й годовщине со дня создания Госавтоинспекции, сообщили в дептрансе.

Движения транспорта будет запрещено 3 июля с 9:00 до 12:00 часов на улице Достоевского на участке от улицы Победы до улицы Партизанской. Парковка всех видов транспорта будет запрещена с 8:00 до 12:00 в местах проведения мероприятия.

Омичам предлагают объезд по улицам Победы, Таубе и Партизанской.