Храм Кирилла и Мефодия подал в суд на мэрию Самары

Кирилло-Мефодиевский собор строился в 1995—2001 годах. Позже — в 2005—2008 гг. — рядом был построен духовно-просветительский центр «Кириллица». На сайте центра сообщается, что его воспитанники заняты обучением с православным компонентом, изучают иконопись, колокольный звон, живопись, занимаются единоборствами и исторической реконструкцией.