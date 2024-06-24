Храм Кирилла и Мефодия подал в суд на мэрию Самары

Как следует из материалов дела, приход просит признать за ним право собственности на нежилое здание духовно-просветительского центра «Кириллица», расположенного рядом с храмом на ул. Ново-Садовой в районе пересечения с пр. Кирова.
Иск, поданный 4 июня, был принят к производству. Предварительное судебное заседание назначено на 25 июня.
Кирилло-Мефодиевский собор строился в 1995—2001 годах. Позже — в 2005—2008 гг. — рядом был построен духовно-просветительский центр «Кириллица». На сайте центра сообщается, что его воспитанники заняты обучением с православным компонентом, изучают иконопись, колокольный звон, живопись, занимаются единоборствами и исторической реконструкцией.