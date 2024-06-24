Учения по ликвидации возможного схода селей проведут в Иркутской области

В Иркутской области планируют провести командно-штабные учения, направленные на предотвращение возможного схода селей. Мероприятия будут проходить с 26 по 28 июня на территории Слюдянского района. Об этом сообщает пресс-служба регионального правительства.
— В командно-штабных учениях впервые будет задействована комплексная система экстренного оповещения населения. Ее задача для Слюдянского района — экстренное оповещение граждан о сходе селевого потока, — поделился губернатор региона Игорь Кобзев.
Мероприятие проводят для оттачивания алгоритма действий органов местного управления для недопущения и устранения чрезвычайных ситуаций.
Ранее КП-Иркутск сообщала, что в районах Приангарья сохраняется высокий класс пожарной опасности. Четыре пожара продолжают тушить в Бодайбинском районе. Они появились из-за прошедших гроз и ударов молний.