В Красноярском крае с 1 июля подорожают услуги ЖКХ. Изменится стоимость холодной и горячей воды, электроэнергии, тепла, газа и твердых коммунальных отходов. Индексация тарифов необходима для обновления объектов коммунальной инфраструктуры.
В указе губернатора региона, который был подписан еще в декабре 2023 года, указано, что размер вносимой гражданами платы за коммунальные услуги должен вырасти в Красноярске и Канске на 10,5%, а в остальных районах края — на 7%.
Напомним, последний раз тарифы на ЖКХ в крае увеличивали в декабре 2022 года. Рост в среднем тогда составил 9%, а в Красноярске и Канске — 11,7%. При этом люди жаловались, что суммы в платежках оказались на 85%, а у кого-то на 200% больше, чем обычно. При этом Стройнадзор, в который красноярцы начали жаловаться, никаких нарушений не нашел.