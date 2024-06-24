В Красноярском крае с 1 июля подорожают услуги ЖКХ

Напомним, последний раз тарифы на ЖКХ в крае увеличивали в декабре 2022 года. Рост в среднем тогда составил 9%, а в Красноярске и Канске — 11,7%. При этом люди жаловались, что суммы в платежках оказались на 85%, а у кого-то на 200% больше, чем обычно. При этом Стройнадзор, в который красноярцы начали жаловаться, никаких нарушений не нашел.