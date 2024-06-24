Жители Зеленодольска обеспокоены нашествием ужей

«Региональный оператор вывозит мусор только из контейнеров. Что касается мусора вокруг площадки, а это ветки, строительный мусор, автошины данный тип мусора не вывозится обслуживающей компанией так как не относится к твердым бытовым отходам, в этом случае можно заказать отдельный бункер для вывоза», — сообщили в пресс-службе Зеленодольского района.