Жители Зеленодольска обеспокоены нашествием ужей

Жители дома по улице Мичурина в Зеленодольске столкнулись с неожиданной проблемой: их подвал и придомовая территория заполнились змеями. Десятки ужей, которые, к счастью, являются неядовитыми, вызывают панику среди населения. Причинами нашествия стали жара, нескошенная трава вокруг дома и высокая влажность в подвале, считают местные.
Жильцы дома на улице Мичурина уже приняли меры предосторожности, плотно закрыв окна на первых этажах и ограничив доступ детей на игровую площадку. Несмотря на то, что ужи не представляют прямой угрозы для здоровья, они создают дискомфорт для жителей.
Ситуацию ухудшает и проблема с вывозом мусора: рядом с домом образовалась свалка, что способствует размножению змей.
В ближайшее время администрация планирует организовать выездную комиссию для решения вопроса с переносом мусорной площадки. Тем временем, управляющая компания заявляет о соблюдении графика вывоза мусора, однако контейнеры заполняются быстрее, чем их успевают очистить.
«Региональный оператор вывозит мусор только из контейнеров. Что касается мусора вокруг площадки, а это ветки, строительный мусор, автошины данный тип мусора не вывозится обслуживающей компанией так как не относится к твердым бытовым отходам, в этом случае можно заказать отдельный бункер для вывоза», — сообщили в пресс-службе Зеленодольского района.
Ранее мы писали, что в Татарстане активизировались змеи. Местные участковые лесничие призывают население к осторожности в пригородных лесах, особенно в Нижнекамске, где возможна встреча с разными видами змей, включая гадюк и ужей.