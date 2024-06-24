Метеоры начали курсировать из центра Петербурга до Кронштадта и Петергофа

Новые водные маршруты связали центр Кронштадта с центром Петербурга и Петергофом. Метеоры будут отходить пять раз в день от городского причала на Адмиралтейской набережной, 10, и прибывать на пристань, находящуюся в 15 минутах ходьбы от Якорной площади и Морского Никольского собора. Время в пути составит менее часа. От пристани в Петергофе в Кронштадт метеоры также будут отправляться пять раз в день. Об этом сообщили в пресс-службе ГК «Астра Марин».
— Новые маршруты метеоров «Петергоф Экспресс» образовывают скоростной треугольник, соединяющий Петербург с двумя самыми популярными пригородными направлениями у туристов. Теперь жители и гости города могут в течение одного дня посетить Петергоф и Кронштадт, что экономит их время и сокращает затраты на поездки, — отметил гендиректор группы компаний Андрей Кузнецов.
Также вместе с поездкой на метеоре туристы и жители города могут приобрести полуторачасовую пешеходную экскурсию по Кронштадту. Ее будет проводить профессиональный гид.