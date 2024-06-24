Серябкина и экологические мастер-классы: как в Казани отметят День молодежи

Например, казанцам предложат изготовить карабины из переработанных пластиковых крышек или открытки из переработанной бумаги. В парке также пройдут спортивные соревнования по волейболу, воркауту, настольному теннису, будут работать образовательные и тематические площадки, посвященные теме семьи (2024-й в России по указу Президента Владимира Путина объявлен Годом семьи), грантовым конкурсам и форумным кампаниям.
«Организаторами подготовлено большое количество активностей для молодежи разных возрастов, а также многочасовая концертная программа с лучшими молодыми артистами нашего города и выступлением хедлайнера — российской певицы Ольги Серябкиной», — заключила докладчица.
Мероприятия в парке «Урам» запланированы с 10.00 до 22.00.