Серябкина и экологические мастер-классы: как в Казани отметят День молодежи

Например, казанцам предложат изготовить карабины из переработанных пластиковых крышек или открытки из переработанной бумаги. В парке также пройдут спортивные соревнования по волейболу, воркауту, настольному теннису, будут работать образовательные и тематические площадки, посвященные теме семьи (2024-й в России по указу Президента Владимира Путина объявлен Годом семьи), грантовым конкурсам и форумным кампаниям.