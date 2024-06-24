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Пожилой иркутянке, обманутой мошенниками, вернут деньги

Прокуратура Иркутска защитила права 75-летней иркутянки, обманутой мошенниками в 2023 году.

Источник: Reuters

По решению суда, деньги вернёт владелец счёта, на который они были перечислены. Об этом сообщила пресс-служба надзорного ведомства.

Пенсионера после звонка мошенников перечислила на указанные ими реквизиты 350 тысяч рублей. Владельцем реквизитов оказался житель Екатеринбурга. Прокуратура направила иск в Железнодорожный районный суд Екатеринбурга с требованием взыскать с владельца счёта неосновательного обогащения и процентов за пользование чужими деньгами.

Суд иск удовлетворил в полном объёме. Исполнение решения будет находиться на контроле в прокуратуре.