Пожилой иркутянке, обманутой мошенниками, вернут деньги

Пенсионера после звонка мошенников перечислила на указанные ими реквизиты 350 тысяч рублей. Владельцем реквизитов оказался житель Екатеринбурга. Прокуратура направила иск в Железнодорожный районный суд Екатеринбурга с требованием взыскать с владельца счёта неосновательного обогащения и процентов за пользование чужими деньгами.