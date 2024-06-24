Под Новосибирском от удара молнии появилась воронка и оплавился песок

В Новосибирской области в ночь с 23 на 24 июня молния ударила в опору ЛЭП. Удар был настолько сильным, что опора упала и повисла на проводах. Под ней образовалась огромная воронка, а песок в земле оплавился. Об этом сообщила пресс-служба АО «РЭС».
— Мощный грозовой фронт прошел на территории Первомайского района Новосибирска, Тогучинского и Болотнинского районов области. Из-за грозовых перенапряжений произошел ряд повреждений в электросетях, — уточнили в организации.
Под аварийное отключение электричества попали 23 подстанции. Это примерно 2,5 тысячи новосибирцев и несколько социально-значимых объектов.
Как сообщала КП-Новосибирск, накануне более 10 тысяч жителей центра Новосибирска остались без электричества. Отключение было связано с плановым ремонтом электросетей в районе стадиона Локомотив-Арена.
Ранее сильная гроза, которая обрушилась 17 июня на Новосибирскую область, оставила без электроснабжения сразу 12 населенных пунктов. Линии электропередач были повреждены грозовыми перенапряжениями, а также падениями деревьев.