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Под Новосибирском от удара молнии появилась воронка и оплавился песок

Сильная гроза оставила без электричества 2,5 тысячи новосибирцев.

Сейчас в Ричмонде: +26° 3 м/с 84% 750 мм рт. ст. +26°
Источник: Комсомольская правда

В Новосибирской области в ночь с 23 на 24 июня молния ударила в опору ЛЭП. Удар был настолько сильным, что опора упала и повисла на проводах. Под ней образовалась огромная воронка, а песок в земле оплавился. Об этом сообщила пресс-служба АО «РЭС».

— Мощный грозовой фронт прошел на территории Первомайского района Новосибирска, Тогучинского и Болотнинского районов области. Из-за грозовых перенапряжений произошел ряд повреждений в электросетях, — уточнили в организации.

Под аварийное отключение электричества попали 23 подстанции. Это примерно 2,5 тысячи новосибирцев и несколько социально-значимых объектов.

В настоящее время пять аварийных бригад ремонтируют поврежденные участки с привлечением спецтехники.

Как сообщала КП-Новосибирск, накануне более 10 тысяч жителей центра Новосибирска остались без электричества. Отключение было связано с плановым ремонтом электросетей в районе стадиона Локомотив-Арена.

Ранее сильная гроза, которая обрушилась 17 июня на Новосибирскую область, оставила без электроснабжения сразу 12 населенных пунктов. Линии электропередач были повреждены грозовыми перенапряжениями, а также падениями деревьев.