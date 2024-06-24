Под Новосибирском от удара молнии появилась воронка и оплавился песок

В Новосибирской области в ночь с 23 на 24 июня молния ударила в опору ЛЭП. Удар был настолько сильным, что опора упала и повисла на проводах. Под ней образовалась огромная воронка, а песок в земле оплавился. Об этом сообщила пресс-служба АО «РЭС».