Начальник управления культуры: площадки празднования Дня города Новосибирск 2024

Начальник управления культуры мэрии Новосибирска Ирина Соловьева сообщила, что в 2024 году празднование Дня города будет перенесено с площади Ленина на новые площадки. Об этом она сообщила во время интервью в медиахолдинге «Сибфм Group».
Главными локациями станут парк «Арена» и Михайловская набережная, между которыми располагается Обь — «великая сибирская река».
По словам Соловьевой, уже ведется информационная кампания и прорабатывается туристический бренд города под названием «Это Ново». Также начата подготовка к предстоящему юбилею. Отмечается, что в этом году День молодежи и День города будут праздноваться в течение двух дней — в последнюю субботу и воскресенье июня соответственно.
Ранее BFM-Новосибирск писал о реконструкция парков и граффити с Кикиной.