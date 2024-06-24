Начальник управления культуры: площадки празднования Дня города Новосибирск 2024

По словам Соловьевой, уже ведется информационная кампания и прорабатывается туристический бренд города под названием «Это Ново». Также начата подготовка к предстоящему юбилею. Отмечается, что в этом году День молодежи и День города будут праздноваться в течение двух дней — в последнюю субботу и воскресенье июня соответственно.