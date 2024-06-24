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Начальник управления культуры: площадки празднования Дня города Новосибирск 2024

Главными локациями станут парк «Арена» и Михайловская набережная.

Источник: BFM.RU- Новосибирск

Начальник управления культуры мэрии Новосибирска Ирина Соловьева сообщила, что в 2024 году празднование Дня города будет перенесено с площади Ленина на новые площадки. Об этом она сообщила во время интервью в медиахолдинге «Сибфм Group».

Главными локациями станут парк «Арена» и Михайловская набережная, между которыми располагается Обь — «великая сибирская река».

По словам Соловьевой, уже ведется информационная кампания и прорабатывается туристический бренд города под названием «Это Ново». Также начата подготовка к предстоящему юбилею. Отмечается, что в этом году День молодежи и День города будут праздноваться в течение двух дней — в последнюю субботу и воскресенье июня соответственно.

Ранее BFM-Новосибирск писал о реконструкция парков и граффити с Кикиной.

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