Назначен исполняющий обязанности главного судебного пристава Пермского края

Полковник внутренней службы Александр Малюшкин был принят на службу судебных приставов в 2003 году. В разное время занимал должности судебного пристава-исполнителя, старшего судебного пристава, начальника отдела организации исполнительного производства, заместителя главного судебного пристава Ивановской области и главного судебного пристава Костромской области. На службу в Мурманской области был назначен в апреле 2018 года.