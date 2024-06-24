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Назначен исполняющий обязанности главного судебного пристава Пермского края

Он заменит предыдущего главу ведомства Абдула Алаудинова.

Источник: Аргументы и факты

Обязанности главного судебного пристава Пермского края будет исполнять бывший глава ФССП Мурманской области Александр Малюшкин, сообщает «Ъ-Прикамье».

По данным источника издания, новый и.о. главы ведомства будет представлен губернатору Пермского края Дмитрию Махонину в ближайшее время.

Полковник внутренней службы Александр Малюшкин был принят на службу судебных приставов в 2003 году. В разное время занимал должности судебного пристава-исполнителя, старшего судебного пристава, начальника отдела организации исполнительного производства, заместителя главного судебного пристава Ивановской области и главного судебного пристава Костромской области. На службу в Мурманской области был назначен в апреле 2018 года.

Напомним, ранее стало известно о том, что предыдущий глава ФССП Пермского края Абдул Алаудинов покидает регион и переходит на службу в Ставропольский край. Главный судебный пристав Прикамья сменит на этом посту действующего руководителя Марину Захарову.