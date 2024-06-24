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100 детей, чьи семьи пострадали при теракте в Crocus City Hall, отдохнут в лагере Узбекистана

Узбекистан, Ташкент — АН Podrobno.uz. Сотня детей пострадавших в теракте в Crocus City Hall отдохнет в Узбекистане две недели, сообщает корреспондент Podrobno.uz.

Их каникулы пройдут в оздоровительном лагере «Анор» в Бостанлыкского района Ташкентской области. Дети поучаствуют в спортивных турнирах, мастер-классах, будут посещать различные кружки искусств.

Напомним, 22 марта этого года в Crocus City Hall в Подмосковье террористы открыли стрельбу по гражданским. Жертвами теракта стали 144 человека, более 500 пострадало. В апреле председатель Федерации профсоюзов Узбекистана Кудратилла Рафиков предложил организовать поездку в оздоровительные лагеря Самарканда и Ташкента для 100 детей, чьи семьи пострадали в результате происшествия.