Как не стать жертвой мошенника по телефону: советы полиции

Звонок от оператора мобильной связи.
В числе самых распространенных схем мошенничества первое место занимает телефонный звонок от имени оператора мобильный связи. Чаще всего злоумышленнику нужен код из смс-сообщения, который отправляют якобы для продления договора об оказании услуг. С помощью нескольких цифр из смс-уведомления злоумышленники взламывают личный кабинет на сайте «Госуслуг». Далее в схему вступает мнимый сотрудник правоохранительных органов. Он сообщает, что до этого гражданин общался с мошенником, и чтобы сохранить свои деньги их срочно нужно перевести на безопасный счет.
«Если разговор по телефону касается финансовых вопросов, то немедленно прервите этот разговор. Проверьте информацию, которая доводится с незнакомого номера», — отметил Олег Русин.
Переписка с начальником
Второе место занимает мошенническая схема по телефону, когда злоумышленник представляется сотрудником компании или начальником. Чаще всего переписка ведется в соцсетях или мессенджерах. Работника предупреждают об утечке персональных данных или проверке со стороны силовых структур.
«Ни в коем случае не сообщайте личные данные, реквизиты карт, коды, которые приходят на телефон. У нас всего 1% преступлений, когда человек никому ничего не сообщал и ничего не делал. В остальных случаях граждане сами передают информацию, которой затем пользуется злоумышленники, причиняя материальный ущерб», — прокомментировал Олег Русин.
Родственник серьезно пострадал
Еще одна схема, которой пользуется мошенники: звонок от имени сотрудника силовых структур, который сообщает, что ваш близкий человек в беде.
«В случае, если мошенник говорит о том, что ваш родственник попал в беду, нужно прервать разговор и перезвонить этому человеку. Вживую поговорите с ним», — посоветовал Олег Русин.
Ранее «ФедералПресс» писал, что мошенники научились использовать систему «умного дома» для обмана людей. Через нее они могут подключится к смартфону и украсть необходимые данные.