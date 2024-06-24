Как не стать жертвой мошенника по телефону: советы полиции

ЕКАТЕРИНБУРГ, 24 июня, ФедералПресс. Свердловчане, как и жители регионов России часто сталкиваются с мошенничеством по телефону. Злоумышленники каждый раз придумывают новые схемы обмана, представляясь то сотрудником банка, то оператором сотовой связи или работником правоохранительных служб. Только за пять месяцев 2024 года в Свердловской области было совершено 2668 преступлений, 847 из них относится к хищению средств со счетов граждан. Об этом входе пресс-конференции сообщил заместитель начальника управления по борьбе с киберпреступлениями ГУ МВД России по Свердловской области Олег Русин.