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В Волгограде почтили память жертв терактов в Дагестане и Севастополе

Губернатор Андрей Бочаров выразил глубокие соболезнования родным и близким погибших и пожелал скорейшего выздоровления раненым.

Источник: РИА "Новости"

Еженедельное оперативное совещание в администрации Волгоградской области началось с минуты молчания в память о жертвах терактов в Дагестане и Севастополе.

«В городе Севастополе и Республике Дагестан совершены террористические акты — чудовищные преступления против мирных жителей, в ходе которых есть погибшие и раненые, в том числе женщины и дети».

сказал глава региона

Губернатор попросил почтить память погибших мирных жителей и сотрудников правоохранительных органов минутой молчания. Андрей Бочаров выразил глубокие соболезнования родным и близким погибших и пожелал скорейшего выздоровления раненым.