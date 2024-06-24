В Волгограде почтили память жертв терактов в Дагестане и Севастополе

Еженедельное оперативное совещание в администрации Волгоградской области началось с минуты молчания в память о жертвах терактов в Дагестане и Севастополе.
«В городе Севастополе и Республике Дагестан совершены террористические акты — чудовищные преступления против мирных жителей, в ходе которых есть погибшие и раненые, в том числе женщины и дети».
Губернатор попросил почтить память погибших мирных жителей и сотрудников правоохранительных органов минутой молчания. Андрей Бочаров выразил глубокие соболезнования родным и близким погибших и пожелал скорейшего выздоровления раненым.