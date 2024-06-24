Убийцу девочки в кузбасских Топках осудят за изнасилование и дезертирство

Томский гарнизонный военный суд заключил под стражу рядового Андрея Быкова, которого обвиняют в убийстве 12-летней девочки в Топках. Помимо статьи 105 УК РФ (убийство) ему вменяют ещё две — об изнасиловании и дезертирстве.
По версии следствия, 5 апреля этого года рядовой Быков, будучи военнослужащим по контракту, из-за уклонения от прохождения военной службы не явился на службу, то есть совершил дезертирство. Он же 18 июня, понимая, что перед ним подросток, схватил топкинку Полину (имя изменено), угрожая убийством, отвел её в безлюдное место и попытался изнасиловать. Так как девочка до последнего сопротивлялась и пыталась убежать, он не смог довести умысел до конца.
После этого Быков из мести за сопротивление убил малолетнюю, нанеся ей не менее двух ударов металлической заточкой в грудь и задушив штанами.
Корреспонденты «АиФ в Кузбассе» были на похоронах и успели попрощаться со школьницей.