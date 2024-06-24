Убийцу девочки в кузбасских Топках осудят за изнасилование и дезертирство

По версии следствия, 5 апреля этого года рядовой Быков, будучи военнослужащим по контракту, из-за уклонения от прохождения военной службы не явился на службу, то есть совершил дезертирство. Он же 18 июня, понимая, что перед ним подросток, схватил топкинку Полину (имя изменено), угрожая убийством, отвел её в безлюдное место и попытался изнасиловать. Так как девочка до последнего сопротивлялась и пыталась убежать, он не смог довести умысел до конца.