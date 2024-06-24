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В Ростове до 10 июля ограничат проезд по Красноармейской

Бригада будет ремонтировать ливневую канализацию.

В Ростове до 10 июля ограничат проезд по улице Красноармейской. Об этом сказано на сайте администрации города.

Бригада будет ремонтировать ливневую канализацию на участке в границах проспекта Кировского до переулка Крепостного.

«В связи с началом производства работ на подземных коммуникациях (система ливневой канализации) будет ограничено движение транспортных средств», — пояснили в администрации.

Также будет прекращено движение по Кировскому (на пересечении улицы Красноармейской и проспекта Кировского) по 10 июля.

А ранее мы сообщали, что до 20 июля нельзя будет проехать по участку улицы Московской в границах переулков Доломановского и Островского (с северной стороны).