Общегородской школьный выпускной пройдет 28 июня в «Татнефть Арене»

28 июня в ледовом дворце спорта «Татнефть Арена» пройдет общегородской школьный выпускной. Площадка объединит около 6 тысяч выпускников из 200 общеобразовательных учреждений города. Хедлайнером станет певица Анет Сай. Об этом на деловом понедельнике в исполкоме сообщила председатель комитета по делам детей и молодежи Алия Загидуллина.
«Очень хотелось бы, чтобы выпускной бал остался в памяти ребят, закончивших школу, — отметил мэр Казани Ильсур Метшин. — Нужно постараться, чтобы праздник им понравился, и они поняли, что мы за них и переживаем, и очень поддерживаем, и хотим только самого лучшего. Желаем, чтобы выпускные прошли достойно в городе».
Глава города поручил обратить отдельное внимание на обеспечение безопасности при проведении мероприятий.
«Коллеги из управления внутренних дел, просьба внимательно отнестись, главы районных администраций и родительские комитеты».
Алия Загидуллина добавила, что яркой частью концерта в «Татнефть Арене» станет выступление хора из 15 классных руководителей, которые отправляют во взрослую жизнь своих выпускников. С учениками они исполнят песню Леонида Агутина «На сиреневой Луне», а затем вместе с выпускниками станцуют вальс.
Диана Жиленкова.