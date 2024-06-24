Общегородской школьный выпускной пройдет 28 июня в «Татнефть Арене»

«Очень хотелось бы, чтобы выпускной бал остался в памяти ребят, закончивших школу, — отметил мэр Казани Ильсур Метшин. — Нужно постараться, чтобы праздник им понравился, и они поняли, что мы за них и переживаем, и очень поддерживаем, и хотим только самого лучшего. Желаем, чтобы выпускные прошли достойно в городе».