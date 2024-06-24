Шелест: на бульваре Архитекторов в Омске начали укладывать асфальт

Подрядчик начал укладку нижнего слоя асфальтобетонного покрытия на пересечении бульвара Архитекторов с улицами Степанца и 70 лет Октября. К утру понедельника, 24 июня, было уложено 1 680 квадратных метров горячей смеси, сообщает мэр Омска Сергей Шелест.



В районе перекрёстка продолжается установка гранитного бордюрного камня. Уже смонтировано более 240 метров. Кроме того, идёт формирование канализированного правоповоротного съезда.



На линейных участках реконструируемого бульвара строители уплотняют слои основания дороги из песка и щебеночно-гравийно-песчаной смеси, а также прокладывают новые метры ливневой канализации.



По плану, к 1 июля на перекрёстке Архитекторов — 70 лет Октября — Степанца будет открыто рабочее движение транспорта по двум полосам.