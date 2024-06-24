Как пережить жару в городе: пять простых и доступных хитростей

Не ждали? А зря! После небольшой передышки в город вернулась жара. Не африканская, но нам, сибирякам, и такой хватает. Пять минут под палящим солнцем, и все, ты спёкся. Как же пережить жару в городе? Мы собрали пять рабочих способов — от обычных красноярцев. Простые и доступные лайфхаки — в материале «Комсомольской правды — Красноярск».
Оговоримся сразу: на полноту охвата не претендуем. Общеизвестное: носите светлое, пейте много воды, ешьте легкую пищу — не повторяем, зачем? То, что советуем, проверили на себе. Поехали!
«Спасла мокрая бандана»
… Самое пекло, а вам надо на улицу. Причем придется провести там какое-то время. Меж тем в городе зной особенно опасен. Много асфальта, мало зелени, высокие здания, — из-за них возникают «островки жары» (места с экстремально высокой температурой). Можно и не заметить, как получишь тепловой или солнечный удар. Что делать?
— Делюсь опытом. Однажды мы с другом пошли в поход по жаре +35, — рассказал «Комсомолке» красноярец Иван. — Часть пути, притом большая, проходила по асфальтированной дороге, топать надо было в гору. Через какое-то время поняли, видимо, не осилим. Появилась слабость, стала кружиться голова. На наше счастье, на дороге заметили палатку со всякой всячиной. Подошли — тенёк, хоть дух переведем. А там — среди прочего — продавались банданы их хлопка. Они нас и спасли! Купили по платку, намочили прохладной водой из источника, сложили полоской — и на шеи. Слушайте, это было нечто! Какой-то кусок тряпочки всё изменил, он реально охлаждал. Потом мы еще несколько раз смачивали банданы водой из бутылки. И все получилось — хватило сил, чтобы подняться в гору и спуститься обратно.
Совет: если собираетесь на улицу в жару, запаситесь банданой (шейным платком) из натуральных материалов. Не забудьте бутылку воды. Кстати, это способ вполне сгодится и для дома. Правда, некоторые не мочат платки, а кладут их в морозилку.
Тазик с прохладной водой
А это лайфхак для удаленщиков. Хотя можно проделывать такое и на работе — если позволяет начальство (и условия).
— С самого начала пандемии я работаю из дома, — поделилась с «КП» жительница Красноярска Инна. — После тоже ничего не изменилось, мне разрешили «офис в квартире». Штука в другом: все ее окна выходят на солнечную сторону. От лучей никуда не спрячешься. Поэтому стол и ноут буквально накаляются, а что уж говорить обо мне! «Дымлюсь» и проклинаю всё на свете. Но прошлым летом мне на ум пришел способ — простой, как мычанье. Взяла тазик, налила прохладную воду, капнула немного пихтового масла. Поставила под стол и опустила туда ноги. Через минуту о жаре больше не вспоминала — лихо стучала по клавиатуре! Через часик подлила холодненькой, потом еще. Бинго, я смогла! Рабочий день при +38 прошел без потерь. Теперь всем расхваливаю: сидячая работа дома в жару? Прохладные ванночки, и только они.
Совет: масло добавлять не обязательно. Или можно выбрать по своему вкусу. Лимонное, говорят, помогает сосредоточиться на работе. Кстати, точно такие тазики «с прохладой» можно ставить для питомцев. Поверьте, они оценят. А, чтобы привлечь пушистых, достаточно кинуть в ёмкость мячик или другую игрушку.
Пульверизатор с минералкой
Ну, а каково стоять в жару на остановке или ехать в автобусе (без кондиционера)? Врагу не пожелаешь!
— На улице — печка, ждешь автобуса, а он не торопится. Жара, пот течёт, еще этот пух летит, всё прилипает. За что-о-о это мне?! — разводит руками красноярка Ольга. — Невозможно умыться, сполоснуть лицо (а оно горит). Поныла подруге, та в ответ: «Ну, ты отсталая, конечно!». Оказывается, летом у нее всегда с собой освежающий спрей для лица (флакон с распылителем). На маркетплейсах (и не только) их полно. Чтобы не ждать и не искать по магазинам, я отрыла дома подходящую бутылочку с пшикалкой, налила минералки из холодильника. И на улицу — экспериментировать! Как только стало припекать (уже минут через 10), достала свое суперсредство, оросила лицо и шею. Божечки-кошечки, это было счастье. Пара пшиков — и ты другой человек.
Совет: во флакон с пульверизатором можно положить пару кубиков льда. Так жидкость дольше будет оставаться прохладной.
Настольный вентилятор
Офисным бедолагам в знойную погоду тоже несладко. А если еще заставляют соблюдать дресс-код? А если беда с кондером? Караул!
— Сколько себя помню, у нас в кабинете шли офисные войны, — признает менеджер Сергей из Красноярска. — Наверное, проходили это все. Одни кричат: «Включите “кондей”, мы сейчас изжаримся. — Только попробуйте! — грозят другие. — Дует прямо на нас, а мы только-только с больничного. Лечим ОРВИ — из-за вас! Открывали окна — бесполезно. Офис на первом этаже, шум, грязь. А у меня еще стол в углу, никакой свежий воздух туда не доходит. Душно, пот течет, как вообще работать? Жалуюсь жене. Она хмыкает: “Бедося мой, где ты раньше был?”. И в ту же минуту заказывает мне настольный вентилятор. Через пару дней получили. Компактный такой агрегат, стоит копейки. Неужели этот малыш на что-то способен? Представляете, да. Ерундовина за тысячу рублей помогла мне победить жару. Я слышал, некоторые ставят под поток воздуха бутылки с ледяной водой. Вроде освежает еще лучше. Но сам пока не пробовал.
Совет: бывают настольные кондиционеры с увлажнителем. Это тоже находка. Есть еще портативные беспроводные вентиляторы, их вешают на шею. Как вариант (для консерваторов), если в жару предстоит поездка на автобусе, можно взять с собой веер. Мелочь, а способен выручить.
Тёмные шторы
И последний совет. Если у вас окна выходят на южную сторону, устройте себе затемнение.
— Никогда бы не подумала, но моим спасением стали… шторы, — говорит красноярка Анастасия. — Но не обычные, а блэкаут. Я по своей неосведомленности не знала, что это такое. А у меня окна спальни — как раз на солнечную сторону, смотрят на Покровку. Летом рассветает рано, я часов с четырех утра уже вся искручусь. А потом начинается жара, не продохнешь. Спасибо, прочитала про эти шторы. Вроде убедительно: практически полностью перекрывают доступ света. На всякий случай выбрала самые темные — цвета «шоколад». Зашторила — смотрю: о да! Тьма кромешная. Помогают и от жары, комната нагревается меньше.
Совет: только на шторы блэкаут надеяться не стоит, вместе с ними лучше приобрести кондиционер или вентилятор. Существуют специальные шторы термоблэкаут, на фольгизированной основе. Они чаще всего рулонные. Такие 100%-но спасут от жары. Но «внешне», возможно, подойдут не в каждую квартиру — больше напоминают жалюзи.