Как пережить жару в городе: пять простых и доступных хитростей

— С самого начала пандемии я работаю из дома, — поделилась с «КП» жительница Красноярска Инна. — После тоже ничего не изменилось, мне разрешили «офис в квартире». Штука в другом: все ее окна выходят на солнечную сторону. От лучей никуда не спрячешься. Поэтому стол и ноут буквально накаляются, а что уж говорить обо мне! «Дымлюсь» и проклинаю всё на свете. Но прошлым летом мне на ум пришел способ — простой, как мычанье. Взяла тазик, налила прохладную воду, капнула немного пихтового масла. Поставила под стол и опустила туда ноги. Через минуту о жаре больше не вспоминала — лихо стучала по клавиатуре! Через часик подлила холодненькой, потом еще. Бинго, я смогла! Рабочий день при +38 прошел без потерь. Теперь всем расхваливаю: сидячая работа дома в жару? Прохладные ванночки, и только они.