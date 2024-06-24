В Ростове ремонтируют мост через Дон на Западном обходе

В донской столице выполняются работы на мосту через Дон на Западном обходе. Об этом сообщает пресс-служба городской администрации.
Ремонт в рамках муниципального контракта выполняет подрядная организация ООО «Дорстрой».
— Предусмотрены работы по фрезерованию асфальтобетонного покрытия проезжей части моста с дальнейшей укладкой нового покрытия. Движение транспорта обеспечено в оба направления. Проезд может быть затруднен из-за использования большого количества техники, — говорится в сообщении.
Все работы планируется завершить до 29 июня.