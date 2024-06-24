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А на Кубани жара вперемешку со штормами

В Краснодарском крае ожидают «букет» метеоявлений до 26 июня.

Сейчас в Ричмонде: +26° 2 м/с 89% 751 мм рт. ст. +26°
Источник: Комсомольская правда

Жаркое затишье наступило на Кубани. Вот уже неделю в Краснодарском крае не выпало ни капли влаги. Пока в столице и центральной России бушевал ураган, жители и гости курортного региона наслаждались стабильным теплом под ясным небом. Но конец июня — время внезапных штормов. И он себя ждать не заставит.

Сразу «букет» непогожих явлений прогнозирует Росгидрометцентр с 25 по 26 июня на всей территории Краснодарского края.

— Сильный дождь, ливень в сочетании с грозой, градом и шквалистым ветром с порывами 20−23 м/с ожидается на Кубани, — предупреждает региональный Центр мониторинга окружающей среды и прогнозирования ЧС.

При этом столбики термометров упадут всего на несколько градусов. Так что южане, скорее всего, этого и не почувствуют: с +37 до +31 градусов.

— На Черноморском побережье тоже кратковременные грозовые дожди вместе с жаркой погодой, — уточнил в эфире радио «Комсомольская правда» Александр Голубев, начальник отдела краткосрочных прогнозов погоды и опасных явлений Гидрометцентра России.

В этих переменах погоды есть, конечно, своя прелесть. Она все же чуть сбивает зной. Но и мешает морской воде прогреться до комфортных температур.

— Она понизилась во многих наших курортах из-за того, что произошел подъем более холодных масс с океанических, черноморских глубин. Но это явление очень кратковременное, — добавил Александр Голубев.

Но все процессы летом идут быстрее, потому перемешивание воды тоже происходит быстро, по словам синоптика. Через 2−3 дня температура воды для отдыхающих на нашем юге станет комфортной.