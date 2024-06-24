А на Кубани жара вперемешку со штормами

Жаркое затишье наступило на Кубани. Вот уже неделю в Краснодарском крае не выпало ни капли влаги. Пока в столице и центральной России бушевал ураган, жители и гости курортного региона наслаждались стабильным теплом под ясным небом. Но конец июня — время внезапных штормов. И он себя ждать не заставит.