В Волгограде участников фестиваля #ТриЧетыре укроют от непогоды

В соревнованиях примут участие 120 команд из Волгоградской области и новых регионов России. Фестивальные площадки разместятся на верхней террасе центральной набережной, у музея-панорамы «Сталинградская битва», в амфитеатре, на стадионе «Волгоград Арена», в интерактивном парке «Россия — моя история» и центре патриотического воспитания «Юный ястреб».