В Волгограде участников фестиваля #ТриЧетыре укроют от непогоды

Дополнительные меры в случае непогоды будут приняты на волгоградском молодежном фестивале #ТриЧетыре. Он пройдет в городе-герое в ближайшие выходные, с 27 по 29 июня.
«Как мы и договаривались, в фестивальной программе найдут отражение мероприятия, посвященные Году семьи и 95-летию композитора Александры Николаевны Пахмутовой, а также участию наших земляков в спецоперации».
В соревнованиях примут участие 120 команд из Волгоградской области и новых регионов России. Фестивальные площадки разместятся на верхней террасе центральной набережной, у музея-панорамы «Сталинградская битва», в амфитеатре, на стадионе «Волгоград Арена», в интерактивном парке «Россия — моя история» и центре патриотического воспитания «Юный ястреб».
«Мы ожидаем, что фестиваль вызовет большой интерес у жителей и гостей региона», — подчеркнул глава региона.
В числе задач, поставленных перед профильными службами — обеспечить безопасности участников и гостей фестиваля; принять дополнительные меры на случай осложнения погодных условий в эти дни; организовать экскурсионную программу для гостей областного центра.
Накануне обновленный участок центральной набережной открыли в Волгограде к фестивалю.