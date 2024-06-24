Ричмонд
+26°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
События
Все сервисы
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Пермский гид сообщил об отмене туристами поездок в Дагестан после теракта

Люди начали отказываться от туров после теракта 23 июня.

Источник: Аргументы и факты

Туристы отменяют поездки в Дагестан после теракта в Дербенте и Махачкале, рассказал perm.aif.ru гид по Пермскому краю Алексей Терёхин.

«К моему знакомому экскурсоводу в Дагестане 28 июня должна была приехать на тур группа из 20 человек. Но люди начали отказываться от поездки, и её отменили», — сообщил он корреспонденту perm.aif.ru.

Сайту perm.aif.ru удалось пообщаться с тем самым экскурсоводом из Махачкалы, послом конкурса «Мастера гостеприимства» Рустамом Гамидовым.

«У меня действительно был запланирован тур по горным районам Дагестана с 20 туристами. Это путешествие не предполагает заезд в Дербент и Махачкалу. Тем не менее, вечером 24 июня, когда стало известно о теракте, люди начали звонить в турагенство, где они забронировали туры, и просить отменить поездку. Кто-то перенёс тур на 2−3 недели вперёд, а кто-то решил совсем не ехать. Так как половина группы отказалась по путешествия, людей на экскурсию мне 28 июня не привезут», — пояснил он корреспонденту perm.aif.ru.

Рустам Гамидов добавил, что часть туроператоров сообщает, что их туры в Дагестан состоятся. «Некоторые клиенты турагентств сначала отказывались, а потом всё-таки решили ехать. Ситуации разные», — пояснил он.

По мнению собеседника, через неделю туристический поток в Дагестан вернётся к прежним показателям.

Ранее сайт perm.aif.ru рассказывал о состоянии уехавших в Дагестан пермских туристов.

Напомним, 23 июня в Дербенте и Махачкале в Дагестане произошёл теракт. Боевики напали на две православные церкви, синагогу и пост ДПС. В трагедии пострадали гражданские лица и сотрудники полиции. Как сообщил глава республики Сергей Меликов, на данный момент известно о гибели 15 правоохранителей. Утром 24 июня режим контртерроистической операции в Дагестане отменили в связи с «ликвидацией угроз жизни и здоровью граждан». 24, 25 и 26 июня объявлены в Дагестане днями траура.

туризм и отдых