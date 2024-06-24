Пермский гид сообщил об отмене туристами поездок в Дагестан после теракта

«У меня действительно был запланирован тур по горным районам Дагестана с 20 туристами. Это путешествие не предполагает заезд в Дербент и Махачкалу. Тем не менее, вечером 24 июня, когда стало известно о теракте, люди начали звонить в турагенство, где они забронировали туры, и просить отменить поездку. Кто-то перенёс тур на 2−3 недели вперёд, а кто-то решил совсем не ехать. Так как половина группы отказалась по путешествия, людей на экскурсию мне 28 июня не привезут», — пояснил он корреспонденту perm.aif.ru.