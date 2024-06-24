Пермский гид сообщил об отмене туристами поездок в Дагестан после теракта

Туристы отменяют поездки в Дагестан после теракта в Дербенте и Махачкале, рассказал perm.aif.ru гид по Пермскому краю Алексей Терёхин.
«К моему знакомому экскурсоводу в Дагестане 28 июня должна была приехать на тур группа из 20 человек. Но люди начали отказываться от поездки, и её отменили», — сообщил он корреспонденту perm.aif.ru.
Сайту perm.aif.ru удалось пообщаться с тем самым экскурсоводом из Махачкалы, послом конкурса «Мастера гостеприимства» Рустамом Гамидовым.
«У меня действительно был запланирован тур по горным районам Дагестана с 20 туристами. Это путешествие не предполагает заезд в Дербент и Махачкалу. Тем не менее, вечером 24 июня, когда стало известно о теракте, люди начали звонить в турагенство, где они забронировали туры, и просить отменить поездку. Кто-то перенёс тур на 2−3 недели вперёд, а кто-то решил совсем не ехать. Так как половина группы отказалась по путешествия, людей на экскурсию мне 28 июня не привезут», — пояснил он корреспонденту perm.aif.ru.
По мнению собеседника, через неделю туристический поток в Дагестан вернётся к прежним показателям.
Ранее сайт perm.aif.ru рассказывал о состоянии уехавших в Дагестан пермских туристов.
Напомним, 23 июня в Дербенте и Махачкале в Дагестане произошёл теракт. Боевики напали на две православные церкви, синагогу и пост ДПС. В трагедии пострадали гражданские лица и сотрудники полиции. Как сообщил глава республики Сергей Меликов, на данный момент известно о гибели 15 правоохранителей. Утром 24 июня режим контртерроистической операции в Дагестане отменили в связи с «ликвидацией угроз жизни и здоровью граждан». 24, 25 и 26 июня объявлены в Дагестане днями траура.