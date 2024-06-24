Власти заявили о грядущей реконструкции пограничного перехода в Чернышевском

«В пункте пропуска Чернышевское на границе с Литвой Валерий Пикалёв ознакомился с инфраструктурой и техническим оснащением таможенного поста, пообщался с инспекторами, а также обсудил предстоящую реконструкцию этого погранперехода с представителем Минтранса РФ», — сообщили в ФТС. С начала года через Чернышевское в обе стороны прошло более 21 тыс. грузовых и 16,9 тыс. легковых автомобилей, а также 72 тыс. физических лиц.