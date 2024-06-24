Используйте полиэтиленовые крышки: врачи рассказали, как защититься от ботулизма

Бациллы ботулизма размножаются в герметично закупоренных сосудах. Отсутствие воздуха создаёт идеальную среду для бактерий. Вредоносные споры погибают, когда продукт проходит термическую обработку при температуре не ниже 125 градусов. «Такие условия стерилизации предусмотрены только промышленным производством. Обычное кипячение в домашних условиях не поможет», — пояснила Белоусова.