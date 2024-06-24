Ученые обнаружили у шмелей способность к логическому мышлению

Испытуемые находились в стеклянной колбе. Им просовывали одну бумажную полоску — иногда она была смочена в растворе сахара, а иногда была обычной. Это делалось для того, чтобы шмели могли познакомиться с объектом. Затем ее вынимали и просовывали снова, но уже в паре со второй полоской — противоположной. Таким образом, второй объект был не известен насекомому.