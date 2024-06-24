Ученые обнаружили у шмелей способность к логическому мышлению

У шмелей обнаружена способность решать задачи, имея неполную информацию, то есть руководствуясь логикой. Об этом говорится в статье, опубликованной в журнале Biology Letters.
Испытуемые находились в стеклянной колбе. Им просовывали одну бумажную полоску — иногда она была смочена в растворе сахара, а иногда была обычной. Это делалось для того, чтобы шмели могли познакомиться с объектом. Затем ее вынимали и просовывали снова, но уже в паре со второй полоской — противоположной. Таким образом, второй объект был не известен насекомому.
Эксперимент показал, что в большинстве случаев шмели выбирали полоску с сахарозой. Ученые пришли к выводу, что насекомое способно к умозаключениям. Всего при исследовании использовалось три метода с разным количеством полосок и пар из них, где только один объект содержал сахар. В эксперименте участвовало 30 шмелей.
«Ориентируясь в своем физическом мире, пчелы и шмели сталкиваются с ситуациями, когда информация, необходимая для принятия решения, может быть неполной или отсутствовать вовсе. Например, решая, стоит ли опылять цветок, они могут сделать вывод, что если на цветке нет запаховых меток, то в нем вполне может содержаться нектар. Шмели выбирают правильный вариант, исключая альтернативные, что дополняет предыдущие данные, свидетельствующие о сложных когнитивных способностях пчел», — подчеркивают ученые.
Источник: rupor.md.