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Глава СК заинтересовался работой бетонного завода под Воронежем

Он поручил главе регионального ведомства доложить о ходе проверки.

Источник: Комсомольская правда

Глава СКР Александр Бастрыкин поручил предоставить ему результаты проверки работы бетонного завода в селе Александровка под Воронежем. Об этом сообщили в пресс-службе СУ СКР по региону 24 июня.

Ранее в СМИ появилась информация, что из-за деятельности завода в населенном пункте загрязняется воздух, а грузовая техника разрушает дороги в Александровке. Кроме того, отработанное масло сливает на сельскохозяйственные поля, что неблагоприятно сказывается на состоянии здоровья местных жителей. Не раз по этому поводу поступали обращения в различные структуры. Однако результатов они не принесли.

Региональное ведомство организовало процессуальную проверку. Руководитель управления по Воронежской области Кирилл Левит предоставит доклад о ее результатах Александру Бастрыкину. Исполнение поручения, а также ход проверки проконтролируют в центральном аппарате ведомства.

СК