Глава СК заинтересовался работой бетонного завода под Воронежем

Ранее в СМИ появилась информация, что из-за деятельности завода в населенном пункте загрязняется воздух, а грузовая техника разрушает дороги в Александровке. Кроме того, отработанное масло сливает на сельскохозяйственные поля, что неблагоприятно сказывается на состоянии здоровья местных жителей. Не раз по этому поводу поступали обращения в различные структуры. Однако результатов они не принесли.