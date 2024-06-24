Глава СК заинтересовался работой бетонного завода под Воронежем

Глава СКР Александр Бастрыкин поручил предоставить ему результаты проверки работы бетонного завода в селе Александровка под Воронежем. Об этом сообщили в пресс-службе СУ СКР по региону 24 июня.
Ранее в СМИ появилась информация, что из-за деятельности завода в населенном пункте загрязняется воздух, а грузовая техника разрушает дороги в Александровке. Кроме того, отработанное масло сливает на сельскохозяйственные поля, что неблагоприятно сказывается на состоянии здоровья местных жителей. Не раз по этому поводу поступали обращения в различные структуры. Однако результатов они не принесли.
Региональное ведомство организовало процессуальную проверку. Руководитель управления по Воронежской области Кирилл Левит предоставит доклад о ее результатах Александру Бастрыкину. Исполнение поручения, а также ход проверки проконтролируют в центральном аппарате ведомства.