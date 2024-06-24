Движение электросамокатов запретят в Петербурге на четыре дня

В Петербурге в ближайшие несколько дней ожидается череда важных мероприятий. В связи с этим было решено ввести с 26 по 29 июня временные ограничения на движение средств индивидуальной мобильности (СИМ), в том числе электросамокаты. Но запрет будет действовать не во всем городе сразу, а в нескольких его районах. Об этом сообщили в пресс-службе УГИБДД ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти.
— В связи с XII Петербургским международным юридическим форумом ограничения на движение СИМ вводятся с 00:00 26 июня до 16:00 28 июня на территориях Центрального, Адмиралтейского, Петроградского, Пушкинского, Василеостровского и Московского районов, — говорится в сообщении.
С 16:00 28 июня до 12:00 29 июня аналогичные меры будут действовать в Центральном, Адмиралтейском, Василеостровском и Петроградском районах из-за праздника выпускников «Алые паруса».
Кроме того, на целые сутки 28 июня движение на СИМ будет закрыто в Центральном, Адмиралтейском, Петроградском, Василеостровском и Кронштадтском районах из-за главного военно-морского парада.
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