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Движение электросамокатов запретят в Петербурге на четыре дня

Временные ограничения на движение СИМ введут в нескольких районах Северной столицы с 26 по 29 июня.

Источник: Комсомольская правда

В Петербурге в ближайшие несколько дней ожидается череда важных мероприятий. В связи с этим было решено ввести с 26 по 29 июня временные ограничения на движение средств индивидуальной мобильности (СИМ), в том числе электросамокаты. Но запрет будет действовать не во всем городе сразу, а в нескольких его районах. Об этом сообщили в пресс-службе УГИБДД ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти.

— В связи с XII Петербургским международным юридическим форумом ограничения на движение СИМ вводятся с 00:00 26 июня до 16:00 28 июня на территориях Центрального, Адмиралтейского, Петроградского, Пушкинского, Василеостровского и Московского районов, — говорится в сообщении.

С 16:00 28 июня до 12:00 29 июня аналогичные меры будут действовать в Центральном, Адмиралтейском, Василеостровском и Петроградском районах из-за праздника выпускников «Алые паруса».

Кроме того, на целые сутки 28 июня движение на СИМ будет закрыто в Центральном, Адмиралтейском, Петроградском, Василеостровском и Кронштадтском районах из-за главного военно-морского парада.

Напомним, как писал KP.RU, в Крыму задержали экс-сотрудника МВД, передававшего СБУ личные данные граждан.