Движение электросамокатов запретят в Петербурге на четыре дня

В Петербурге в ближайшие несколько дней ожидается череда важных мероприятий. В связи с этим было решено ввести с 26 по 29 июня временные ограничения на движение средств индивидуальной мобильности (СИМ), в том числе электросамокаты. Но запрет будет действовать не во всем городе сразу, а в нескольких его районах. Об этом сообщили в пресс-службе УГИБДД ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти.