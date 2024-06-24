Отмены туров в Крым возможны. Власти просят турбизнес «относиться с пониманием»

По данным туроператоров, на Северной стороне Севастополя, близ места трагедии, в настоящее время могут находиться порядка 250 организованных туристов. Однако просьб о досрочном возвращении от отдыхающих в Крыму не поступало. Один из туроператоров не исключил, что туристы могут самостоятельно покидать место проведения отпуска, не ставя в известность компанию, в которой бронировали отдых.