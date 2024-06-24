Первый пляж откроется на юге Волгограда

Готовят к открытию в Волгограде этим летом всего четыре пляжа на миллион человек, не считая туристов. Уже известно, что на набережной Тулака в Советском можно будет только позагорать. Еще два места — на острове Сарпинском в Кировском районе и на берегу Волги в поселке Нижний Тракторный в Тракторозаводском — подразумевают возможность поплавать в реке. Но они еще не готовы.