Первый пляж откроется на юге Волгограда

Первый пляж летом 2024 года в Волгограде откроется в Красноармейском районе. Зону отдыха у воды готовят к наплыву гостей на территории Сарептской косы. Водолазы обследовали дно пляжа «Маяк» еще до полного окончания весеннего пропуска воды через Волжскую ГЭС. Привели в порядок и прибрежную территорию, сейчас готовят пляжное оборудование. Позагорать на юге Волгограда официально могут разрешить уже в конце июня, а вот купаться могут и запретить, сообщили в мэрии.
— В ближайшее время специалисты Роспотребнадзора проведут исследование проб воды на соответствие санитарным нормам. На основании их заключения будет приниматься решение о возможности купания в данной рекреационной зоне, — пояснили чиновники.
Готовят к открытию в Волгограде этим летом всего четыре пляжа на миллион человек, не считая туристов. Уже известно, что на набережной Тулака в Советском можно будет только позагорать. Еще два места — на острове Сарпинском в Кировском районе и на берегу Волги в поселке Нижний Тракторный в Тракторозаводском — подразумевают возможность поплавать в реке. Но они еще не готовы.