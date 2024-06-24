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«Кот-десантник» пробил стекло машины в воронежском микрорайоне

Неприятный сюрприз обнаружил сегодня утром, 24 июня, житель воронежского Шилово.

Стекло его автомобиля оказалось пробито животным, упавшим с высоты третьего этажа. Инцидент, как рассказали в соцсетях очевидцы, случился возле дома № 3 на улице Теплоэнергетиков. Владелец пострадавшего авто утверждает, что домашний кот свалился с высоты третьего этажа. В итоге заднее стекло иномарки оказалось основательно промято. При этом «кот-десантник» (так животное назвал автор поста), остался жив. Владелец пострадавшего авто призвал воронежцев лучше следить за животными и закрывать окна.