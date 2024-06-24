На улице — +31, в салоне — +39: Проехались в общественном транспорте Краснодара и выяснили, какой самый прохладный — трамвай, троллейбус или автобус

«Комсомолка» решила выяснить, в каком городском транспорте этим летом ездить комфортнее всего — в автобусе, трамвае или троллейбусе? Где хоть немного прохладно? Берем градусник и выходим на улицу в самый пик жары — с 11 до 14 часов дня. На улице Сафонова (это недалеко от «Красной площади») садимся в первый прибывший троллейбус и едем в сторону Аэродромной. Двери открываются…. И меня обдает горячим воздухом. Кажется, что на улице даже прохладнее! А за окном в этом время примерно 31 градус жары. Дышать становится тяжело. Смотрю по сторонам, никакого кондиционера, откуда бы дула хоть какая-то прохлада в салоне троллейбуса нет. Ну и сам по себе он немного старенький уже. Это не те новые машины, которые закупили несколько лет назад.