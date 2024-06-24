На улице — +31, в салоне — +39: Проехались в общественном транспорте Краснодара и выяснили, какой самый прохладный — трамвай, троллейбус или автобус

В Краснодаре наступила ну очень горячая пора. Столбики термометров приближаются к отметкам в +40 градусов. Асфальт плавится, с металлических горок на детских площадках малыши не могут скатиться — рискуют обжечься, автомобили на солнце нагреваются так, что в салоне — словно в бане. И если водители авто еще могут врубить кондиционер и охладиться, то каково пассажирам в общественном транспорте?
В мэрии Краснодара даже недавно предупредили — если водитель автобуса, трамвая или троллейбуса не включает кондиционер, его нужно просить об этом. И если в машине есть «охладитель» — то по первому же требованию горожанина его должны врубить. А если транспорт им не оборудован?
«Комсомолка» решила выяснить, в каком городском транспорте этим летом ездить комфортнее всего — в автобусе, трамвае или троллейбусе? Где хоть немного прохладно? Берем градусник и выходим на улицу в самый пик жары — с 11 до 14 часов дня. На улице Сафонова (это недалеко от «Красной площади») садимся в первый прибывший троллейбус и едем в сторону Аэродромной. Двери открываются…. И меня обдает горячим воздухом. Кажется, что на улице даже прохладнее! А за окном в этом время примерно 31 градус жары. Дышать становится тяжело. Смотрю по сторонам, никакого кондиционера, откуда бы дула хоть какая-то прохлада в салоне троллейбуса нет. Ну и сам по себе он немного старенький уже. Это не те новые машины, которые закупили несколько лет назад.
Сажусь рядом с женщиной с веером в руках.
— Спасает? — спрашиваю у нее, кивая на веер.
— Погонять жаркий воздух, только если, — улыбается она. Воротник ее тонкого хлопкового платья влажный, по шее стекают капельки пота. Она постоянно смахивает их бумажным платком и причитает: «Ну и жара!».
Достою градусник — тот самый, которые обычно вещают на улицах за окном. Красная полоска внутри колбы поднялась на 8 отметок, застыв на делении с цифрой 39.
— В салоне еще жарче, чем на улице, — делюсь наблюдениями со своей соседкой.
Рядом мужчина в светлых брюках и футболке обмахивается паспортом. А парень в кресле напротив выпивает уже вторую маленькую бутылочку воды.
В салоне начинает все больше пахнуть потом. Окна троллейбуса раскрыты почти все. Но прохладой не веет.
Проехав 25 минут, выхожу на остановке и бегу сразу в киоск за водой. Моя ошибка была в том, что не взяла с собой бутылочку с ней. Вода в общественном транспорте очень спасает!
Чтобы хоть немного прийти в себя, решила пройтись от Аэродромной до пересечения Коммунаров и Северной. Мне даже кажется, что после троллейбуса на улицу в разы прохладнее.
Трамвай № 8 встречает кучей пассажиров. В салоне люди стоят плотно друг к другу. И это в обед, боюсь, что тут будет твориться вечером, когда народ поедет с работы домой. Окна открыты, но это не приносит должного облегчения. Ищу глазами кондиционер. И, — о, чудо! — нахожу! Даже пытаюсь протиснуться сквозь людей, чтобы протянуть к нему руку. Только он не работает. Мужчина, сидящий рядом с ним, захохотал: «Лежит, алмаз! Ни дать, ни взять».
Через 20 минут пути смотрю на термометр — +36. На улице, напоминаю, в это время 31 жары.
Но все равно прохладнее, чем в троллейбусе.
Выхожу на Петра Метельникова и сажусь на автобус № 78. Люди, входя в салон, плотно становятся друг к другу, склеивая себя в одно липкое пространство. Но здесь хоть можно дышать! Когда автобус тронулся, из открытого люка обдало свежим воздухом. На градуснике в это время — +37.
На всех трех маршрутах в транспорте не работали кондиционеры. Пассажирам приходиться печься в горячей духовке на колесах. Чудо случилось с троллейбусом № 4, на котором мы ехали из центра в сторону Немецкой деревни. В это время на жарком краснодарском солнце троллейбус накалился до предела. Да так, что водителю пришлось сделать остановку, чтобы перезагрузить систему. В салоне — душно, гудит кондиционер. Но люди все равно обмахиваются — кто бумажками, кто веерами. По ощущениям в салоне градусов 26−28. За бортом — все 35. Достаем градусник. Так и есть — он показывает 28.
Сплит-система работает на полную. Только она не справляется. И девушка на центральной площадке медленно сползает вниз — стало плохо из-за жары.
«Водитель, включи на полную мощь!» — кричат пассажиры.
Водитель по громкой связи объявляет, что все работает, как должно. Просто кондиционер не справляется.
«Закройте окна!», — в свою очередь возмущается он.
«С ума сошел? Мы тут все задохнемся», — не выдерживает мужчина в кепке и открывает еще одно.
В итоге ни открытые форточки, ни сплит-система не помогают. Едем дальше в духоте. Девушку уже привели в чувство, усадили в кресло.
«Да у нас тут несколько раз за день такие случаи. Недавно дедушке стало плохо. Вышел на улицу, не смог дальше ехать», — признается кондуктор.
В МУП «КТТУ» говорят, что в новых троллейбусах до сих пор идет доналадка кондиционеров. Если случаются проблемы, машину снимают с рейса и смотрят, что работает не так.
«Общественный транспорт МУП “КТТУ” оборудованы кондиционерами на 50%. Остальной парк машин не оборудован средствами для охлаждения салона», — рассказали «КП»-Кубань" в пресс-службе МУП КТТУ.
Если кондиционеры не работают, то пассажиры могут обратиться на горячую линию: +79884619532.