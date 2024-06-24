Омский министр рассказал, что будет в учебнике по истории региона

Так, пятиклассники будут изучать историю родного региона в археологических древностях, а также изучат народы, их культуру, известных омичей и туристические бренды. Ученики шестых классов разберутся во временах, когда поход Ивана Бухгольца, основаны первая и вторая Омские крепости, а также период аграрного переселения в Омской области. Наконец семиклассники познакомятся со страницами истории Омска и Прииртышья во время революций и гражданской войны, нашим краем в годы Великой Отечественной войны и историей региона во второй половине ХХ — начале ХХI веках.