Омский министр рассказал, что будет в учебнике по истории региона

«В новом учебном курсе “История нашего края”, для которого в Омской области разрабатывается учебник, появится в расписании школьников 5−7 классов уже в начале 2025/2026 учебного года», — рассказали в пресс-службе ведомства.
Министр образования региона Иван Кротт уточнил, что изучать новую дисциплину ученики будут по одному часу в неделю.
«Основной целью для всех трех учебников пробудить интерес к региональной истории на основе которого сформировать позитивную региональную идентичность школьников. Важно, чтобы ребята через историю родного края почувствовали причастность к значимым страницам российской истории, поняли место нашего региона в истории страны», — добавил министр.
Так, пятиклассники будут изучать историю родного региона в археологических древностях, а также изучат народы, их культуру, известных омичей и туристические бренды. Ученики шестых классов разберутся во временах, когда поход Ивана Бухгольца, основаны первая и вторая Омские крепости, а также период аграрного переселения в Омской области. Наконец семиклассники познакомятся со страницами истории Омска и Прииртышья во время революций и гражданской войны, нашим краем в годы Великой Отечественной войны и историей региона во второй половине ХХ — начале ХХI веках.
Напомним, что над созданием учебника трудятся историки Омской области. К октябрю нынешнего года будут готовы макеты учебников, затем начнется работа с издательством.