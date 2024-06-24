Визовый центр Испании в Петербурге изменил правила подачи документов. Встать в живую очередь не получится

Визовый центр Испании в Петербурге перестал принимать заявителей в порядке живой очереди. Об этом рассказала «Фонтанке» читательница Александра. По ее словам, такое объявление утром 24 июня появилось на дверях организации на Литейном проспекте, 26. В нем говорится, что прием временно приостановлен по техническим причинам.