Что будет с пляжами Севастополя и Крыма после ракетной атаки ВСУ: Учкуевка и Любимовка пока закрыты

События 23 июня, когда в Севастополе из-за вражеской ракетной атаки пострадали мирные люди, среди которых есть раненые и погибшие, сказался на работе пляжей города федерального значения. Узнали, что будет с пляжами Севастополя и Крыма после ракетной атаки ВСУ 23 июня 2024.
Что происходит на пляже Учкуевки в Севастополе 24 июня
В Севастополе на пляже Учкуевки работают взрывотехники и сотрудники регионального Следкома. Ведь там в песке и в воде могут еще быть фрагменты сбитых ракет, которые несут угрозу для жизни.
«На месте происшествия работают взрывотехники, представители СК РФ и других силовых ведомств. После падения частей ракеты на пляже и в окрестностях могут оставаться неразорвавшиеся суббоеприпасы», — сообщили в антитеррористической комиссии Севастополя.
Нельзя понежиться и на пляже Любимовки.
«Он закрыт. Отдыхающих не пускают. Сотрудник полиции сказал, что территория будет оцеплена весь день 24 июня. Специалисты тщательно обследуют пляжи на наличие осколков ракет», — сообщила корреспондент КП-Крым, выехавшая на место ЧП в Севастополе.
Что происходит на пляжах ЮБК 24 июня 2024
Нельзя загорать и купаться на пляжах таких курортов на Южном берегу Крыма, как Ореанда, Курпаты, Гаспра, Стройгородок, Мисхор, Кореиз. Частично закрыта прибрежная зона и в Алупке.
Такое решение приняли накануне из-да аварии на коллекторе, которая уже устранена.
«Сегодня берем анализы морской воды. Об открытии пляжей сообщу дополнительно», — написала в тг-канале мэр Ялты Янина Павленко.
Все эти меры носят временный и локальный характер, нет и намека на какую-то глобальность.
«Решение о закрытии пляжного сезона в Крыму в связи с терактом в Севастополе не принималось», — сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.