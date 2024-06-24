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Что будет с пляжами Севастополя и Крыма после ракетной атаки ВСУ: Учкуевка и Любимовка пока закрыты

В Крыму и Севастополе частично перекрыты пляжи после ракетной атаки ВСУ.

Источник: Комсомольская правда

События 23 июня, когда в Севастополе из-за вражеской ракетной атаки пострадали мирные люди, среди которых есть раненые и погибшие, сказался на работе пляжей города федерального значения. Узнали, что будет с пляжами Севастополя и Крыма после ракетной атаки ВСУ 23 июня 2024.

Что происходит на пляже Учкуевки в Севастополе 24 июня

В Севастополе на пляже Учкуевки работают взрывотехники и сотрудники регионального Следкома. Ведь там в песке и в воде могут еще быть фрагменты сбитых ракет, которые несут угрозу для жизни.

«На месте происшествия работают взрывотехники, представители СК РФ и других силовых ведомств. После падения частей ракеты на пляже и в окрестностях могут оставаться неразорвавшиеся суббоеприпасы», — сообщили в антитеррористической комиссии Севастополя.

Нельзя понежиться и на пляже Любимовки.

«Он закрыт. Отдыхающих не пускают. Сотрудник полиции сказал, что территория будет оцеплена весь день 24 июня. Специалисты тщательно обследуют пляжи на наличие осколков ракет», — сообщила корреспондент КП-Крым, выехавшая на место ЧП в Севастополе.

Что происходит на пляжах ЮБК 24 июня 2024

Нельзя загорать и купаться на пляжах таких курортов на Южном берегу Крыма, как Ореанда, Курпаты, Гаспра, Стройгородок, Мисхор, Кореиз. Частично закрыта прибрежная зона и в Алупке.

Такое решение приняли накануне из-да аварии на коллекторе, которая уже устранена.

«Сегодня берем анализы морской воды. Об открытии пляжей сообщу дополнительно», — написала в тг-канале мэр Ялты Янина Павленко.

Все эти меры носят временный и локальный характер, нет и намека на какую-то глобальность.

«Решение о закрытии пляжного сезона в Крыму в связи с терактом в Севастополе не принималось», — сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

туризм и отдых