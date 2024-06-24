В Усть-Ишим из Омска можно будет улететь на самолёте

Согласно данным из расписания омского аэропорта, с 1 июля запускают прямые авиарейсы из Омска на север региона — в Усть-Ишим. Они будут выполняться по понедельникам, средам и пятницам до 25 октября. Из Омска самолёт в Усть-Ишим будет отправляться в 10:00, а в обратном направлении — в 14:00. Время полёта — 2 часа 15 минут. Цена билетов пока не называется.