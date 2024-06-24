Спортсменов из Петербурга могут не допустить к участию в Олимпиаде в Париже

Напомним, Олимпийские игры пройдут в Париже с 26 июля по 11 августа. В марте стало известно, что участие в них смогут принять максимум 55 российских спортсменов, среди которых есть и петербуржцы — четырёхкратная чемпионка мира по прыжкам на батуте и трёхкратная чемпионка Европы Анжела Бладцева и велогонщик команды BORA‑Hansgroh, победитель соревнований «Тур Романдии» и «Вуэльта Валенсия» Александр Власов.