Спортсменов из Петербурга могут не допустить к участию в Олимпиаде в Париже

Опубликованный на сайте Смольного проект постановления «О премиях правительства Санкт-Петербурга “За достижение высоких спортивных результатов на Играх XXXIII Олимпиады и XVII Паралимпийских летних играх 2024 года в г. Париже (Франция)” впоследствии может стать причиной отстранения петербургских спортсменов от участия в Олимпиаде.
Как сообщает «Деловой Петербург», такое поощрение может стать поводом для дисквалификации спортсменов, которые будут бороться за медали под нейтральным флагом, и любые федеральные или региональные выплаты могут быть расценены Международным олимпийским комитетом как госфинансирование.
Прямого заявления об этом МОК не делал. Однако осенью прошлого года вызвавшие бурю слова замминистра спорта РФ Азата Кадырова о том, что выступающие в на Олимпиаде в нейтральном статусе российские спортсмены не получат призовые, объяснили нежеланием дать МОК повода для дисквалификации.
Согласно документу, за каждую золотую медаль спортсмен получит 5 миллионов рублей, серебряную — 2,5 миллиона, бронзовую — 1,5 миллиона. За четвёртые, пятые и шестые места также полагается поощрение — 678, 452 и 339 тысяч рублей соответственно.
Напомним, Олимпийские игры пройдут в Париже с 26 июля по 11 августа. В марте стало известно, что участие в них смогут принять максимум 55 российских спортсменов, среди которых есть и петербуржцы — четырёхкратная чемпионка мира по прыжкам на батуте и трёхкратная чемпионка Европы Анжела Бладцева и велогонщик команды BORA‑Hansgroh, победитель соревнований «Тур Романдии» и «Вуэльта Валенсия» Александр Власов.
При этом МОК запретит спортсменам из России и Белоруссии участвовать в параде на открытии Олимпийских игр, а их имена не будут упоминаться в медальном зачёте.