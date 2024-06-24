25 тысяч человек в Кузбассе остались без воды из-за удара молнии

«1 250 домов частного сектора и 80 многоквартирных, где проживают в общей сложности 25 тысяч человек, а также 36 социальных объектов остались без воды. Поручил профильным министерствам обеспечить подвоз воды в школы, детсады, больницы и другие организации, параллельно заменить вышедшие из строя агрегаты и в кратчайшие сроки восстановить водоснабжение», — пишет чиновник.