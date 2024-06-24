Молдова простилась со Спиридоном Вангели

КИШИНЕВ, 24 июн — Sputnik. Молдова простилась с детским писателем Спиридоном Вангели, придумавшим одного из самых любимых персонажей — сорванца по имени Гугуцэ.
Прозаик, поэт, переводчик и издатель Спиридон Вангели скончался 21 июня в Кишиневе в возрасте 92 лет.
В знак скорби и памяти день похорон литератора, 24 июня, был объявлен днем национального траура.
Прощание со Спиридоном Вангели прошло в холле Национального дворца имени Н. Сулака в молдавской столице. На панихиду пришла глава государства, а также министры, депутаты, деятели культуры, рядовые граждане, мэр Кишинева.
Спиридон Вангели был предан земле на Центральном (Армянском) кладбище в Кишиневе.
Ранее вклад Вангели в отечественную литературу и культуру в целом отметили представители власти.
«Мы остались без “отца Гугуцэ”, но у нас всегда будут Гугуцэ и другие герои, созданные маэстро, который привел нас в мировую литературу. Спиридон Вангели прославил Молдову на всех меридианах», — отметила президент Майя Санду.
«Спасибо вам, Спиридон Вангели, что приветствовали нас в Cușma lui Guguță, где мы открыли для себя мир, в котором царят мир, безопасность и взаимопонимание между людьми. Мир, увиденный глазами ребенка, — прекраснейший из всех возможных миров», — отметил спикер Игорь Гросу.
«Всегда будет оставаться в нашей памяти Гугуцэ со своей волшебной шапочкой. Мы будем помнить Спиридона Вангели и созданный им волшебный мир. Соболезнования его близким и всем, кто его знал и любил. Давайте увековечим его память в будущих поколениях детей».
Спиридон Вангели родился 14 июня 1932 года в селе Гринэуць Бельцкого уезда, ныне Рышканского района. После окончания Государственного педагогического института им. Иона Крянгэ (ныне Государственный педагогический университет им. Иона Крянгэ) работал школьным учителем, редактором в издательствах «Картя молдовеняскэ» и «Лумина».
Литературный дебют Вангели состоялся в 1962 году. В 1966 году была напечатана сказка «Приключения Гугуцэ», которая уже в 1970 году была отмечена Второй Всесоюзной премией по детской литературе. Книги писателя о маленьком отважном и озорном мальчике были переведены на десятки языков, в том числе английский, французский, немецкий, чешский, словацкий, японский, китайский, армянский, финский, хинди и выходили миллионными тиражами.
Он переводил детские стихи «Голубой кролик» (1968), «Девочка из Хиросимы» (1981), «Питер Пэн и Венди» Джеймса Барри (1975, 1988) и «Пеппи Длинный чулок» Астрид Линдгрен (1973, 1984). Спиридон Вангели — один из соавторов азбуки Abecedar (1970, 1990). В 2006 году он осуществил свой проект Carte de citire și gândire для I-IV классов в четырех томах.
Спиридон Вангели награжден Орденом Республики, медалью «Михай Эминеску». В советские годы был лауреатом Государственной премии СССР и государственной премии МССР.
В 2021 году Кишиневе появился памятник Гугуцэ — скульптура сказочного героя работы Вячеслава Жиглицкого украсила одноименный сквер. Спиридон Вангели был почетным гражданином Кишинева.