Молдова простилась со Спиридоном Вангели

Литературный дебют Вангели состоялся в 1962 году. В 1966 году была напечатана сказка «Приключения Гугуцэ», которая уже в 1970 году была отмечена Второй Всесоюзной премией по детской литературе. Книги писателя о маленьком отважном и озорном мальчике были переведены на десятки языков, в том числе английский, французский, немецкий, чешский, словацкий, японский, китайский, армянский, финский, хинди и выходили миллионными тиражами.