До +27°С ожидается в Беларуси 25 июня

24 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. До 27 градусов тепла ожидается в Беларуси 25 июня. Об этом сообщили БЕЛТА в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды.