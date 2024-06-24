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До +27°С ожидается в Беларуси 25 июня

24 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. До 27 градусов тепла ожидается в Беларуси 25 июня. Об этом сообщили БЕЛТА в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды.

Сейчас в Ричмонде: +26° 4 м/с 89% 751 мм рт. ст. +26°
Источник: Агентство «Москва»

Во вторник будет переменная облачность и преимущественно без осадков. Ветер прогнозируется северный, ночью слабый, днем — 3−8 м/с.

Температура воздуха ночью составит 10−16 градусов выше нуля, днем — 22−27 градусов тепла.