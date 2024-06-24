Во вторник будет переменная облачность и преимущественно без осадков. Ветер прогнозируется северный, ночью слабый, днем — 3−8 м/с.
Температура воздуха ночью составит 10−16 градусов выше нуля, днем — 22−27 градусов тепла.
До +27°С ожидается в Беларуси 25 июня
24 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. До 27 градусов тепла ожидается в Беларуси 25 июня. Об этом сообщили БЕЛТА в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды.
Во вторник будет переменная облачность и преимущественно без осадков. Ветер прогнозируется северный, ночью слабый, днем — 3−8 м/с.