В Новокузнецке из-за грунтовых вод остаются затопленными дома на 56 улицах

Глава Новокузнецка Сергей Кузнецов сообщает, что в Орджоникидзевском районе наблюдается подъём уровня грунтовых вод из-за повышенного уровня реки Томи и сильных осадков. Частные дома и участки по-прежнему остаются затопленными на 56 улицах района.
«На протяжении прошлой недели в районе работали четыре мотопомпы для откачивания воды с частных домовладений. С завтрашнего дня планируется направить более мощную мотопомпу и илососы в район», — пишет мэр.
Он добавил, что специалисты обследуют русла малых рек, водопропускных каналов и труб — для очистки объектов теперь можно использовать спецтехнику. Также в Новокузнецке продлили режим повышенной готовности. На ликвидацию подтоплений выделяют средства из резервного фонда.
Также мы писали, что власти решили разработать проект по системе дренажа территории Орджоникидзевского района и план-схему всех водопропускных систем города с приведением их в рабочее состояние. Это нужно, чтобы предотвратить подобные ситуации в будущем.