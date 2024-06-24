Глава Госсовета Крыма считает, что полуостров безопасен для туристов

По его мнению, трагедия на севастопольском пляже в Учкуевке, где в результате ракетного обстрела ВСУ пострадало множество людей, не приведет к введению дополнительных ограничений для отдыхающих.
«Путевки все раскуплены. Все понимают, где в реальности опасно, а где есть определенный риск. Скажу так: сегодня достаточно безопасно в Крыму, мы всех ждем. Все пляжи открытые, можно купаться», — заявил Константинов в эфире «Россия 24».
Он также отметил, что власти республики не видят пока необходимости введения ограничений на посещения детьми детских лагерей и санаторных учреждений после трагедии в Севастополе.
По данным властей города, из-за ракетного удара ВСУ по Севастополю пострадали 153 человека, 4 погибли, в том числе 2 ребенка.