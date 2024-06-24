Глава Госсовета Крыма считает, что полуостров безопасен для туристов

«Путевки все раскуплены. Все понимают, где в реальности опасно, а где есть определенный риск. Скажу так: сегодня достаточно безопасно в Крыму, мы всех ждем. Все пляжи открытые, можно купаться», — заявил Константинов в эфире «Россия 24».