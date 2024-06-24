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Глава Госсовета Крыма считает, что полуостров безопасен для туристов

В Крыму достаточно безопасно, все пляжи региона открыты и ждут туристов, заявил председатель Госсовета республики Владимир Константинов.

Источник: Александр Казаков, Коммерсантъ

По его мнению, трагедия на севастопольском пляже в Учкуевке, где в результате ракетного обстрела ВСУ пострадало множество людей, не приведет к введению дополнительных ограничений для отдыхающих.

«Путевки все раскуплены. Все понимают, где в реальности опасно, а где есть определенный риск. Скажу так: сегодня достаточно безопасно в Крыму, мы всех ждем. Все пляжи открытые, можно купаться», — заявил Константинов в эфире «Россия 24».

Он также отметил, что власти республики не видят пока необходимости введения ограничений на посещения детьми детских лагерей и санаторных учреждений после трагедии в Севастополе.

По данным властей города, из-за ракетного удара ВСУ по Севастополю пострадали 153 человека, 4 погибли, в том числе 2 ребенка.

туризм и отдых