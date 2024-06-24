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Алкоголь не будут продавать в Петербурге в день «Алых парусов»

Алкоголь нельзя будет купить в розничных магазинах Северной столицы с 22:00 27 июня до 11:00 29 июня.

Источник: Комсомольская правда

В Петербурге 28 июня будет проходить праздник выпускников «Алые паруса». По традиции в этот день запрещают розничную продажу алкоголя. При этом, согласно городскому закону, спиртное нельзя продавать с 22:00 до 11:00. Таким образом, купить горячительное с вечера 27 июня до утра 29 июня не получится. Об этом сообщили в комитете по промышленной политике, инновациям и торговле.

— Запрет не распространяется на розничную продажу алкоголя, осуществляемую организациями, и розничную продажу пива, пивных напитков, медовухи, пуаре и сидра, осуществляемую индивидуальными предпринимателями при оказании ими услуг общественного питания, а также на розничную продажу алкоголя магазинами беспошлинной торговли, — добавили в комитете.

Предпринимателей предупредили, что за нарушение данных требований предусмотрен серьезный штраф.