Алкоголь не будут продавать в Петербурге в день «Алых парусов»

В Петербурге 28 июня будет проходить праздник выпускников «Алые паруса». По традиции в этот день запрещают розничную продажу алкоголя. При этом, согласно городскому закону, спиртное нельзя продавать с 22:00 до 11:00. Таким образом, купить горячительное с вечера 27 июня до утра 29 июня не получится. Об этом сообщили в комитете по промышленной политике, инновациям и торговле.
— Запрет не распространяется на розничную продажу алкоголя, осуществляемую организациями, и розничную продажу пива, пивных напитков, медовухи, пуаре и сидра, осуществляемую индивидуальными предпринимателями при оказании ими услуг общественного питания, а также на розничную продажу алкоголя магазинами беспошлинной торговли, — добавили в комитете.
Предпринимателей предупредили, что за нарушение данных требований предусмотрен серьезный штраф.