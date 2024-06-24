Алкоголь не будут продавать в Петербурге в день «Алых парусов»

В Петербурге 28 июня будет проходить праздник выпускников «Алые паруса». По традиции в этот день запрещают розничную продажу алкоголя. При этом, согласно городскому закону, спиртное нельзя продавать с 22:00 до 11:00. Таким образом, купить горячительное с вечера 27 июня до утра 29 июня не получится. Об этом сообщили в комитете по промышленной политике, инновациям и торговле.