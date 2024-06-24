«Дождь, град, шквалистый ветер»: МЧС предупредило свердловчан

«По данным синоптиков 25 июня местами на территории Свердловской области ожидаются очень сильный дождь, сильный ливень, крупный град, шквалистый ветер до 25 м/с», — отметили спасатели.
Владельцам частных домов рекомендуют прочистить дренажные системы, горожанам — держаться подальше от воздушных линий электропередач и слабо закрепленных конструкций. Любителям пляжного отдыха рекомендуется покинуть водоемы при приближении грозы. Автомобилистам советуют пережидать непогоду, припарковав автомобиль на обочине дороги, подальше от высоких деревьев.
«ФедералПресс» писал, что холодный разрушительный циклон, пришедший из Москвы, задержится на Среднем Урале до четверга, 27 июня.