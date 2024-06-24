«Дождь, град, шквалистый ветер»: МЧС предупредило свердловчан

Владельцам частных домов рекомендуют прочистить дренажные системы, горожанам — держаться подальше от воздушных линий электропередач и слабо закрепленных конструкций. Любителям пляжного отдыха рекомендуется покинуть водоемы при приближении грозы. Автомобилистам советуют пережидать непогоду, припарковав автомобиль на обочине дороги, подальше от высоких деревьев.