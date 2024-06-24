«Я вывел под руку парня в крови»: работник кафе в Севастополе рассказал, как спасал людей во время атаки ВСУ

Одним из очевидцев страшной атаки ВСУ на Севастополь стал 45-летний Максим. Днем 23 июня он, как и обычно, находился на рабочем месте — в кафе на пляже Учкуевка.
По словам Максима, поначалу он не понял, что произошло:
«Здесь Бельбек (военный аэродром, прим. Ред) рядом, учения часто проходят. А о том, что в городе ракетная опасность, если честно, даже не знал».
Максим признается — самые страшные минуты атаки вылетели у него из памяти. Очнулся он только, когда увидел, что люди в панике бегут с пляжа.
«Я увидел, парня, который был в крови. Взял его под руку, вывел с пляжа. К сожалению, не помню толком, что происходило потом».
У мужчины, надо сказать, перебинтована рука.
Но он отмахивается: «Это ерунда. Возможно, поранился, когда выбегали».
Жители Северной стороны Севастополя в целом не особо хотят вспоминать прошедшие сутки. Немногословен с корреспондентом «КП» был и работник кемпинга прямо возле пляжа.
Гостей, как говорит мужчина, было мало — но это и к лучшему:
«Не хочу вспоминать об этом — тяжело. Осколок упал нам на крышу, а еще покорежил два автомобиля. Стеклами ранило женщину, ее я лично вытаскивал. Но вот рассказать что-то героическое не могу — надо было что-то делать, помогать. Я ничего и не сделал, сейчас вся работа — на врачах».
Вся территория пляжа оцеплена — на месте до сих пор могут находиться осколки ракеты и неразорвавшиеся суббоеприпасы.
Напомним, киевский режим атаковал Севастополь пятью американскими оперативно-тактическими ракетами «ATACMS», снаряженными кассетными боевыми частями. Четыре из них перехватили средства ПВО. Осколочная боевая часть пятой ракеты разорвалась в воздухе. В результате, по последним данным, погибли четыре человека. Жертвами ракетной атаки стали двое детей и столько же взрослых. Кроме того, еще 153 человека пострадали. Следственный комитет завел уголовное дело. Ведомство квалифицировало трагедию как теракт. В Севастополе ввели режим ЧС.