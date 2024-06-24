«Я вывел под руку парня в крови»: работник кафе в Севастополе рассказал, как спасал людей во время атаки ВСУ

«Не хочу вспоминать об этом — тяжело. Осколок упал нам на крышу, а еще покорежил два автомобиля. Стеклами ранило женщину, ее я лично вытаскивал. Но вот рассказать что-то героическое не могу — надо было что-то делать, помогать. Я ничего и не сделал, сейчас вся работа — на врачах».