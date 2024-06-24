В Краснодаре 10 улиц остались без света из-за аварии

В Краснодаре 10 улиц временно остались без света. Энергоавария произошла в Прикубанском округе.
«Причина отключения — повреждение на линии 6−10 кВ, отключено ПС Калинина К-205 и 22 трансформаторные подстанции», — сообщили в городской ЕДДС.
Так, временно обесточены улицы Дзержинского, Молодежная, Петроградская, Скобелева, Зональная. Без электроэнергии остаются улицы Платочная, Раздольная, Ростовское шоссе, Агрохимическая и Пригородная.
На месте поломки работает бригада специалистов. Время восстановления подачи уточняется.